La lotta Apple vs Fortnite può causare problemi a tanti altri giochi

18 Agosto 2020 – 15:03

(Foto: Epic Games)Il guanto di sfida lanciato dagli sviluppatori di Fortnite a Apple e Google sta davvero causando un effetto a catena molto più importante di quel che si potrebbe immaginare. Una tra le conseguenze maggiori potrebbe riguardare soprattutto la baruffa legale tra Epic Games e la mela morsicata perché si estenderebbe a un gran numero di altri videogiochi.

Il motivo è molto semplice e risiede nel motore grafico Unreal che è stato realizzato proprio da Epic Games e pubblicato per la prima volta nel 1998 per sviluppare ed elaborare giochi per ambienti Microsoft Windows, Linux e Mac Os e successivamente anche su mobile con Android e iOs fino a fare da sponda anche a prodotti audiovisivi come per ultima la fortunata serie tv The Mandalorian vista su Disney+.

Ventidue anni dopo, Unreal Engine è la base di uno sconfinato insieme di giochi di sviluppatori che vanno da piccole realtà indipendenti e a basso budget fino a produzioni più consistenti. Basti pensare che ci sono anche titoli presenti nel servizio Apple Arcade sin dal lancio, come per esempio il simpatico Dodo Peak.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020

Dopo che Epic Games ha introdotto il sistema di pagamento in-app che bypassa i canali ufficiali, Apple ha lanciato un ultimatum che scadrà il prossimo 28 agosto. Se non si troverà un accordo, la società sarà esclusa dall’accesso agli account sviluppatori (Apple Developer Program) e non potrà più aggiornare il motore grafico Unreal Engine con un devastante effetto a catena su tutti quegli sviluppatori che stavano preparando titoli per le piattaforme MacOs oppure iOs.

Insomma, come era più che prevedibile Apple non è stata certo con le mani in mano ed è passata al contrattacco mettendo Epic Games in una situazione delicata. Qualcosa che gli stessi sviluppatori di Fortnite di sicuro si aspettavano dato che nelle ultime uscite pubbliche sui social hanno dimostrato di non volersi tirare indietro in questo braccio di ferro legale.

Si può dare per certo che Apple non concederà deroghe a Epic Games per le trattenute (30%) e nel frattempo su eBay iniziano a spuntare iPhone a prezzi folli dato che includono Fortnite, ora non più installabile. È altrettanto scontato che Epic Games non abbasserà la testa così facilmente, sarà una querelle tutta da seguire perché lascerà pesanti strascichi.

