In Matrix 4 non ci sarà Morpheus

18 August 2020 – 14:51

Laurence Fishburne non è stato invitato a partecipare all’attesissimo quarto capitolo di Matrix firmato da Lana Wachowski. Nella trilogia originale l’attore ha interpretato il ruolo di Morpheus, misterioso capo della resistenza che pone Neo di fronte alla celeberrima scelta delle pillole, gettandolo nella vera realtà.

In Matrix Revolutions, il personaggio di Fishburne festeggia il ritiro della macchine nel post-attacco a Zion. Quando è stato annunciato il cast del quarto episodio della saga, tutti si sono chiesti che fine avesse fatto uno dei personaggi principali insieme a Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss.

In una recente intervista l’interprete, visto anche nel ruolo di Bill Foster in Ant-Man and the Wasp, ha confermato che non gli è mai stato chiesto di fare parte del cast del film di fantascienza, aggiungendo che, questa prospettiva gli permetterà di scrivere un’altra commedia teatrale.

L’assenza di Fishburne ha allarmato i fan, che si chiedono come si dipanerà la storia. Anche se c’è una teoria secondo la quale Morpheus sarebbe morto in The Matrix Online, gioco di ruolo dell’official franchise, che prosegue dal punto in cui si interrompe la saga cinematografica.

A parte questo sappiamo che Keanu Reeves ha accettato di tornare a vestire i panni di Neo solo dopo aver letto la sceneggiatura della Wachowski, che, a suo dire, è bellissima e zeppa di importanti spunti di riflessione per il pubblico.

The Matrix 4 uscirà l’1 aprile 2022 ed è attualmente in lavorazione a Berlino. Sebbene poco dopo l’inizio delle riprese sia scoppiata la pandemia da Covid-19, cast e troupe stanno proseguendo a girare, seguendo tutte le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.

The post In Matrix 4 non ci sarà Morpheus appeared first on Wired.

Fonte: Wired