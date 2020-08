Il teaser trailer del reboot di Space Jam

18 Agosto 2020 – 18:03

Nel 1996 il più famoso giocatore di basket del momento, Michael Jordan, si unisce a Bugs Bunny e ai Looney Tunes per sconfiggere a suon di canestri la minaccia rappresentata da un manipolo di alieni, i Nerdlucks. Una missione non semplice, se si considera che gli extraterrestri si erano impadroniti del talento di diversi giocatori dell’Nba. Ecco il plot del primo, storico Space Jam, film a metà strada tra live-action e cartoon, diretto da Joe Pytka.

A distanza di 26 anni arriva il reboot Space Jam – A New Legacy con che, nel teaser trailer, ci mostra la divisa della Tune Squad indossata dal giocatore di pallacanestro LeBron James.

https://www.youtube.com/watch?v=krqPzdR9ba8&feature=youtu.be

Nel cast del film, che uscirà il 16 luglio 2021, figurano il War Machine di Avengers: Endgame Don Cheadle (che sarà il villain della pellicola), Martin Klebba direttamente dalla saga Pirati dei Caraibi e la star di Star Trek: Discovery Sonequa Martin-Green.

A loro si aggiungono i campioni della Nba e Wnba: Anthony Davis dei Los Angeles Lakers, Klay Thompson dei Golden State Warriors, Damian Lillard dei Portland Trailblazers, Diana Taurasi dei Phoenix Mercury, Chris Paul di Oklahoma City e Chiney e Nneka Ogwumike dei Los Angeles Sparks.

Dietro la macchina da presa c’è il regista Malcom D.Lee, che molti ricorderanno per il quinto capitolo di Scary Movie ed è scritta da Ryan Coogler, regista di Creed – Nato per combattere e Black Panther, che sarà anche produttore.

