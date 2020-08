Addio Internet Explorer, Microsoft annuncia il pensionamento

18 Agosto 2020 – 17:28

A partire da agosto dell’anno prossimo il vecchio browser non si potrà più utilizzare neanche per accedere a prodotti e servizi della stessa Microsoft, come Microsoft Teams e Microsoft 365. La scelta non giunge inaspettata, dal momento che il gruppo sta puntando sempre di più sul browser Edge fino a inserirlo in uno degli ultimi aggiornamenti di Windows 10.

Fonte: Fanpage Tech