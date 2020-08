Su WhatsApp puoi cercare gli sticker come succede già per emoji e gif: ecco come

17 Agosto 2020 – 20:28

L'ultima novità in arrivo su WhatsApp consente di ricercare velocemente ed efficacemente l'adesivo desiderato all'interno del catalogo di quelli installati. La barra di ricerca consente di trovare tutti gli adesivi con un determinato stato d'animo o con elementi specifici al loro interno, e arriverà a breve su tutti gli smartphone.



Fonte: Fanpage Tech