Star Wars, in arrivo una serie tv su Kylo Ren

17 August 2020 – 15:08

The Mandalorian, il cui trailer della seconda stagione dovrebbe uscire questo mese, è stato un grande successo. Così grande da dirottare la Disney verso nuovi progetti legati all’universo di Star Wars.

Ed ecco che, stando ad alcuni rumors e tweet di del molto bene informato Corey Van Dyke di Kessel Run Transmissions, presto potremmo vedere una serie tv legata a Kylo Ren.

Le avventure dell’amatissimo personaggio, con il volto di Adam Driver, potrebbero continuare anche oltre Star Wars: L’ascesa di Skywalker. L’amore dei fan verso il villain ha convinto la LucasFilm ad approfondire gli archi narrativi legati a Ben Solo.

Attualmente non ci sono ulteriori informazioni e le idee sul tavolo sono tante: dal cartoon al serial fino al prequel per il grande schermo. Bisogna anche capire se Driver sarà designato per ricoprire nuovamente il ruolo.

Rumors vogliono anche in procinto di partire le riprese della serie su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor. Secondo Jason Ward, di Making Star Wars, le riprese si svolgeranno nella location Train Yard, dove sono state girate anche alcune sequenze The Mandalorian ambientate su Tatooine.

Voci insistenti danno per certo anche uno show con protagonisti Ezra Bridger (lo Spectre6 di Star Wars Rebels) e il Grand’ammiraglio Thrawn. Ipotesi, a quanto pare, molto papabile, ma che vedrebbe la luce solo dopo il live action di Ahsoka Tano, per creare un continuum temporale tra i film e i serial.

