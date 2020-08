Sabrent: SSD interno 256GB, affare lampo su Amazon

17 Agosto 2020 – 16:48

Un ottimo SSD interno, per offrire al tuo PC una marcia in più: il modello Sabrent, nel taglio da 256GB, è in super sconto su Amazon.

