Huawei non ha più il permesso di collaborare con Google: cosa succede ora agli smartphone

17 August 2020 – 17:15

L'amministrazione Trump non ha prorogato i termini che consentivano a Huawei di mantenere in essere gli accordi commerciali preesistenti con le aziende statunitensi, tra le quali lo sviluppatore di Android, Google. La mossa potrebbe rendere più problematici gli aggiornamenti di alcune componenti del sistema operativo sugli smartphone già in possesso di molti.



Fonte: Fanpage Tech