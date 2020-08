Ban di Fortnite, gli iPhone usati con il gioco preinstallato vengono venduti a più di 3.000 euro

17 Agosto 2020 – 17:28

Dopo la sparizione di Fortnite dall'App Store di Apple, gli utenti iPhone non possono più scaricare il gioco sul loro telefono. In poco tempo online sono apparse le prime per l'acquisto di dispositivi con il gioco preinstallato. I prezzi sono spropositati e l'acquisto è sconsigliato per più motivi.



Dopo la sparizione di Fortnite dall'App Store di Apple, gli utenti iPhone non possono più scaricare il gioco sul loro telefono. In poco tempo online sono apparse le prime per l'acquisto di dispositivi con il gioco preinstallato. I prezzi sono spropositati e l'acquisto è sconsigliato per più motivi.

Fonte: Fanpage Tech