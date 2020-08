Internet Explorer compie 25 anni (e non ci manca)

16 August 2020 – 10:00

Un quarto di secolo fa Microsoft lanciava il suo browser, IE, cambiando nel bene e nel male per sempre le modalità di accesso al mondo online.

