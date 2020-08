ByteDance censura in Indonesia i contenuti critici verso la Cina

16 Agosto 2020 – 0:13

Zhang Yiming, chief executive officer and founder of Bytedance (Foto: Gilles Sabrie/Bloomberg via Getty Images)ByteDance, la società cinese dietro a TikTok, avrebbe censurato –dal 2018 fino alla metà del 2020 – i contenuti critici nei confronti del governo di Pechino sull’applicazione di aggregazione di notizie indonesiana Baca Berita (BaBe), che è di sua proprietà. La notizia viene da Reuters che, dopo aver ascoltato alcuni fonti coinvolte direttamente, ha scoperchiato il vaso di Pandora.

Nel 2018, dopo che l’Indonesia ha bandito TikTok per un breve periodo di tempo, ByteDance ha acquistato l’app. Poco tempo dopo, ha incaricato i moderatori della stessa di iniziare un’opera di rimozione di tutti i contenuti critici nei confronti del governo cinese. Secondo l’agenzia di stampa britannica, le principali notizie censurate facevano riferimento alle proteste di piazza Tienanmen del 1989 e a Mao Zedong. BaBe ha inizialmente risposto a Reuters di non essere d’accordo con le affermazioni e ha chiesto di moderare i contenuti secondo le linee guida della comunità e le leggi locali dell’Indonesia.

Dopo la pubblicazione dell’articolo, però, BaBe ha affermato che prima dell’approccio localizzato utilizzato attualmente, ricorreva ad alcune pratiche che non erano coerenti con la loro filosofia di “far decidere al team indonesiano che cosa è appropriato per il suo mercato”. Il portavoce dell’applicazione ha, infatti, spiegato che dal momento in cui è subentrata ByteDance fino al 2019, i moderatori dovevano seguire delle indicazioni che imponevano un controllo più severo su alcune notizie critiche verso il governo di Pechino. “Queste indicazioni sono state sostituite nel 2019 e da allora abbiamo creato e autorizzato team di moderazione locali a prendere decisioni adatte al mercato locale”.

ByteDance, comunque, non è nuova a questo genere di censura. Un rapporto del Guardian del settembre 2019 ha mostrato come anche ai moderatori di TikTok era stato chiesto di bloccare i contenuti che menzionavano Piazza Tienanmen, l’indipendenza tibetana e altri video simili. Tali censure, però, erano state applicate solamente su suolo cinese, poiché su contenuti e utenti di mercati esterni il governo di Pechino non può chiedere a TikTok di intervenire. “Il governo cinese non richiede che TikTok censuri i contenuti e non avrebbe giurisdizione a prescindere, poiché la piattaforma non opera lì”, spiegava all’epoca il portavoce di ByteDance.

