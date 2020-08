Sostenibilità: FB ripulisca le acque in Oregon

15 August 2020 – 10:00

Dopo l’incidente, il materiale è stato abbandonato in acqua: per Facebook non ci sono pericoli, ma le autorità locali la pensano diversamente.

The post Sostenibilità: FB ripulisca le acque in Oregon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico