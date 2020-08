The Batman approfondirà il trauma di Bruce Wayne

14 August 2020 – 15:05

Ansiosi di vedere The Batman con Robert Pattinson nei panni del vigilante di Gotham City? Date un’occhiata a Project Power, film di Netflix con Jamie Foxx, in cui un poliziotto, un ex soldato e una spacciatrice uniscono le forze per contrastare un’ondata di criminali dotati di super poteri acquisiti grazie a una pillola “miracolosa”. La sceneggiatura dell’action movie è, infatti, una creazione di Mattson Tomlin, lo stesso screenwriter chiamato a raccontare le avventure dell’uomo pipistrello nei cinema il 1° ottobre. Ed è proprio lo stesso Tomlin, in un’intervista a Den of Geek, a svelare che il cinecomic approfondirà il trauma di Bruce Wayne. Una metamorfosi che, all’inizio della carriera da supereroe, lo porterà a trasformarsi nell’alter ego pronto a sgominare temibili villain.

Le dichiarazioni si aggiungono a quelle del regista Matt Reeves che ha ammesso di voler puntare i riflettori sulle radici da detective di Batman, indagando su un mistero che coinvolge il Pinguino, interpretato da Colin Farrell, l’Enigmista con il volto di Paul Dano, e la Catwoman dalle sinuose movenze di Zöe Kravitz. Nel frattempo mentre il cast aspetta di tornare sul set (probabilmente a settembre), rumors insistenti parlano di qualche succosa novità pronta a uscire dal DC FanDome del 22 agosto.

The post The Batman approfondirà il trauma di Bruce Wayne appeared first on Wired.

Fonte: Wired