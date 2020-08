Mezz’ora con Surface Duo prima del lancio

14 Agosto 2020 – 13:48

Tocca al Chief Product Officer di Microsoft illustrare nel dettaglio cosa ha da offrire Surface Duo, ormai prossimo al debutto sul mercato.

The post Mezz’ora con Surface Duo prima del lancio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico