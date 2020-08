Il robot modulare che si prende cura del gatto (e della casa)

14 August 2020 – 12:13

Solitudine significa spesso noia per i gatti lasciati in casa dai proprietari, perché la mancata presenza umana e mancanza di giochi e attrattive si trasforma in staticità e lunghi sonni. Ecco, allora, che le aziende hanno iniziato a proporre robot in grado di stimolare, far divertire e premiare l’animale. Tra babysitter e sistemi per combattere l’obesità, Pumpkii è un rimedio che coniuga vantaggi per gatti e padroni. Realizzato in acrilonitrile butadiene stirene (abs) in formato modulare, il robot somiglia a un gioco per bambini ma conta su una telecamera IP ad alta definizione con obiettivo grandangolare da 110 gradi che consente di monitorare via app cosa faccia il felino durante le ore in cui si è lontano da casa, ma anche di ascoltare eventuali miagolii e richiamare la sua attenzione grazie a microfono e altoparlanti integrati.

Capace di sopportare pressioni fino a 13 chili, dotato di batteria da 2600 mAh per 8 ore di autonomia e capacità di tornare al dock di ricarica in automatico quando la carica è sotto al 40%, il robot include un distributore di leccornie e un secchio per inserire fino a cento bocconcini, da sbloccare quando si vuole (oppure programmando l’intervallo) per premiare il gatto. E siccome un felino in casa è sinonimo anche di sporcizia, c’è pure un braccio meccanico per la pulizia della casa. Chi vuole assicurarsi un assistente per il proprio animale domestico può prenotare Pumpkii qui al prezzo di 125 euro e attendere ottobre per riceverlo a casa.

