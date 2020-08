Come funziona SoundWear, il bracciale che insegna la musica ai bambini

14 August 2020 – 11:51

SoundWear vuole stimolare i bambini al gioco all’aperto e all’uso della fantasia attraverso un piccolo gadget: è un braccialetto elettronico per produrre musica grazie al movimento e all’interazione con gli altri, disegnato ad hoc per tenere attivi i più piccoli.

Sviluppato dal dipartimento di design industriale del Korea Advanced Institute of Science and Technology (Kaist), il prototipo è stato sviluppato ad hoc per comprendere più a fondo come il suono possa contribuire a migliorare le skill relative all’improvvisazione e alle relazioni sociali dei bambini, ed è ora in fase di test.

(Credit video: Kaist)

