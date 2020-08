Surface Duo: le app preinstallate sul dual screen

13 Agosto 2020 – 19:48

Le applicazioni di Google e Microsoft preinstallate sullo smartphone dual screen Surface Duo, in arrivo negli USA il 10 settembre a 1399 dollari.

Fonte: Punto Informatico