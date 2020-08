L’artista che ritrae universi capovolti

13 Agosto 2020 – 12:03

Nei suoi collage digitali, l’artista olandese Irie Wata elabora estetiche inconfondibili: scatti d’epoca da rivista pubblicitaria anni Cinquanta sono calati in universi capovolti e paralleli, in cui i cieli assumono le inquietanti sembianze di distese d’acqua costellate di fiori di loto o incombenti e buie montagne.

La volta celeste prende il posto della strada e le verticalità dei paesaggi si proiettano sopra le teste di personaggi tutt’altro che preoccupati, con un risultato piuttosto straniante, come potete osservare in alcune opere che abbiamo raccolto qui in alto.

