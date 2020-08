Chrome taglierà gli URL: per il nostro bene?

13 Agosto 2020 – 16:48

Mostrare solo la parte principale dell’indirizzo per aiutare gli utenti a scovare truffe e minacce: l’esperimento di Google con Chrome.

Fonte: Punto Informatico