Apple vuole lanciare un pacchetto unico di servizi con musica, video, giochi e fitness virtuale

13 Agosto 2020 – 17:28

Lo ha rivelato Bloomberg, le cui fonti hanno riferito come l’iniziativa sia stata battezzata internamente Apple One. Il programma proporrà in abbonamento i servizi Apple già esistenti all’interno di pacchetti dal prezzo crescente, che partiranno dall’accoppiata Apple Music e TV+ e saranno destinati a tutti i membri della famiglia.

