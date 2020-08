WeChat, ecco perché il ban di Trump può danneggiare Apple

12 Agosto 2020 – 0:43

La decisione del presidente statunitense Trump di bandire ogni accordo commerciale tra società americane e i due colossi cinesi ByteDance e Tencent potrebbe risultare la classica zappata sui propri piedi, perché a rimetterci sarebbe soprattutto Apple non tanto per la popolarissima app TikTok quanto soprattutto per WeChat.

Trump ha firmato nei giorni scorsi un ordine esecutivo atto ad accelerare la vendita delle operazioni americane di TikTok vietando ogni affare con i proprietari del software ovvero ByteDance e inserendo nell’ordinanza anche WeChat. In un primo momento ci si è concentrati soltanto su TikTok, soprattutto per l’interesse dimostrato prima da Microsoft e poi da Twitter e Netfilx. Ma il vero punto cardine è WeChat.

Se le società americane non potranno fare affari con Tencent, proprietaria di WeChat, questo significa che l’azienda tra le locomotive dell’economia statunitense Apple dovrà fare a meno dell’app sui propri iPhone. Se così sarà allora si prospetta un vero disastro per la mela morsicata dato che perderà tutti i propri utenti cinesi. E non soltanto quelli residenti in Cina, ma anche quelli che abitano all’estero.

Il motivo è molto semplice: WeChat è un’app essenziale, indispensabile per i cinesi perché consente di effettuare pagamenti, di gestire assicurazioni e utenze, di recente è anche necessaria per i codici qr relativi al tracciamento Covid-19 ed è uno strumento lavorativo fondamentale. Insomma, assieme ad AliPay di Alibaba è diventata parte integrante ormai indissolubile della quotidianità. Bandendola, si rende un iPhone un fermacarte in Cina.

A quanto ammonterebbe questa fetta di mercato persa per sempre? Secondo l’affidabile analista Ming-Chi Kuo si arriverebbe ben al 30% anche perché considererebbe tutti gli accessori legati a iPhone che uscirebbero dall’interesse d’acquisto. Nell’utopica ipotesi che il ban si limitasse solo agli Usa la perdita sarebbe del 3-6%, comunque consistente.

Subirebbe un grave colpo anche l’intero ecosistema Apple, dai Mac agli iPad. Nell’ultimo trimestre dell’anno, da aprile a giugno Apple ha ricavato dal mercato cinese qualcosa come il 15% della fetta globale pari a 8 miliardi di euro circa.





