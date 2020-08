TikTok ha spiato per mesi gli utenti Android tracciando gli identificativi dei loro smartphone

Da un'analisi del Wall Street Journal è emerso che fino al 18 novembre dell'anno scorso l'app per Android di TikTok ha aggirato le protezioni del sistema operativo per leggere e tracciare un elemento dei telefoni capace di riconoscerli in modo univoco tra miliardi di dispositivi connessi online.



Fonte: Fanpage Tech