Apple ha fatto causa a un’app che ha come logo una pera

12 Agosto 2020 – 0:43

(Foto: Change.org)Apple ha mobilitato i propri legali per muoversi contro un’applicazione chiamata Prepear sviluppata da una piccola società di soli cinque dipendenti. Il motivo? Il logo scelto è quello di una pera verde, secondo l’azienda un chiaro rimando alla mela morsicata del colosso del tech.

A riportare la vicenda ci ha pensato il fondatore dell’app stessa che ha pubblicato su Instagram un post in cui racconta che Apple “ha deciso di opporsi e citare il marchio della nostra piccola società dicendo che il nostro logo della pera è troppo simile al logo della loro mela e presumibilmente danneggia il loro marchio”.

Prepear è sostanzialmente un’applicazione di ricette che offre una serie di funzioni per preparare pranzi e cene, pianificare la lista della spesa e sfruttare al meglio gli ingredienti a disposizione. Una delle tante, insomma, che però ha attirato l’attenzione di Apple per il suo logo. Vale la pena sottolineare che Prepear è uno spinoff del portale Superhealthykids che offre servizi molto simili e il cui logo è un pomodoro, ma che per il momento non è stato incluso nell’azione legale.

Nonostante l’impari confronto, Prepear non demorde e ha lanciato una raccolta firme su Change.org per chiedere a Apple di “Abbandonare la sua opposizione al logo Prepear e per aiutare a impedire alle grandi società tecnologiche di abusare della loro posizione di potere perseguendo piccole imprese come la nostra che stanno già faticando a causa degli effetti del Covid-19”. Al momento della stesura di questo articolo le firme sono già oltre 22.000.

Secondo il fondatore dell’app, i costi legali ammontano già a svariate migliaia di dollari e avrebbero causato la perdita di un dipendente. Non è la prima volta che Apple si trova a difendere il proprio logo, i precedenti raccontano di un partito politico norvegese e una pista ciclabile tedesca citati dal colosso californiano per aver utilizzato una mela.

The post Apple ha fatto causa a un’app che ha come logo una pera appeared first on Wired.

Fonte: Wired