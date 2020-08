5G: 100 accordi commerciali con telco per Ericsson

12 Agosto 2020 – 19:48

Traguardo raggiunto per Ericsson: il gruppo svedese ha sottoscritto 100 accordi commerciali con gli operatori per progetti legati al 5G.

The post 5G: 100 accordi commerciali con telco per Ericsson appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico