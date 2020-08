Torna Tre scapoli e un bebè, ennesimo remake anni ’80

11 August 2020 – 15:08

Tre scapoli e un bebè del 1987Zac Efron diventa papà. Solo per finzione, però. In un periodo in cui il revival è all’ordine del giorno, l’attore è entrato nel cast del remake di Tre scapoli e un bebè, la commedia Disney del 1987 con Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson. La pellicola è stata la versione a stelle e strisce del francese Trois hommes et un couffin del 1985, diretto da Coline Serreau. Un successo d’Oltralpe capace di fare il bis Oltreoceano grazie alla regia di Leonard Nimoy: fu il primo live-action Disney a superare la soglia dei 100 milioni di dollari in patria. E il boom al box office convinse la produzione a investire sul sequel Tre scapoli e una bimba.

Il nuovo remake, destinato a Disney+, è nelle mani del produttore Gordon Gray, celebre per i drammi sportivi come The Rookie e Tornare a vincere con Ben Affleck, oltre ai progetti Disney Secretariat, Miracle e Million Dollar Arm. A scrivere la sceneggiatura è Will Reichel, ma non c’è ancora un regista.

(Foto: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images)Per Efron il remake segna un ritorno a casa. Grazie alla Disney e al film High School Musical ha ottenuto popolarità mondiale. Da lì in poi la carriera è volata con una pellicola via l’altra, come la versione formato grande schermo della serie Baywatch o la convincente interpretazione in Ted Bundy – Fascino criminale, in cui ha indossato i panni del serial killer del titolo. Attualmente è protagonista, su Netflix, del documentario a episodi (prodotto dalla sua Ninjas Runnin Wild Productions) Zac Efron: con i piedi per terra, in cui gira per il mondo, tra Francia, Porto Rico, Londra, Islanda, Costa Rica, Perù e Sardegna, e affronta i temi del viaggio, delle esperienze di vita, della natura, senza dimenticare l’energia verde e le pratiche di vita sostenibili.

