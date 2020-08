Mozilla licenzia: via subito 250 dipendenti

11 Agosto 2020 – 19:48

Secondo Baker la decisione, seppur dolorosa, si è resa necessaria per consentire di guardare avanti rendendo il business di nuovo sostenibile.

The post Mozilla licenzia: via subito 250 dipendenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico