Il ritorno (elettrico) del motorino Garelli

11 August 2020 – 12:15

Un’immagine del Garelli elettrico che si ispira ai tuboni degli anni ‘80Sono sempre più numerose le aziende che stanno riproponendo motorini e moto classiche degli anni ’80 in versione elettrica. Possiamo per esempio citare Issimo della Fantic Motor, che ha presentato una ebike “fat” ispirata a un suo ciclomotore. L’ultimo in ordine di tempo è il Garelli Ciclone E4. Si tratta di una versione a batteria dell’omonimo “tubone”, prodotto dal 1977 al 1987, che ha fatto impazzire intere generazioni.

Il Ciclone E4 è stato presentato in anteprima all’edizione 2019 di Eicma, e, a distanza di un anno, la casa ha ufficializzato le specifiche e i prezzi. La sigla E4 è stata scelta per indicare la versione da 4 kW, sviluppata per raggiungere i 70 Km/h con una coppia massima che supera i 150 Nm (attraverso il limitatore è possible ridurre la velocità per renderlo idoneo anche a chi non è in possesso del patentino). Ad alimentarlo ci pensa una batteria rimovibile da 2 kWh che assicura una percorrenza di 110 km con una singola ricarica (l’autonomia scende a 70 km utilizzando la modalità di guida più performante).

Esteticamente richiama da molto vicino il modello degli anni ‘80, soprattutto per il telaio tubolare. Dal punto di vista ciclistico troviamo una forcella a sospensione invertita e un monoammortizzatore al posteriore. Non manca nemmeno l’ampia sella che consente di viaggiare in due. È inoltre possibile personalizzare gli pneumatici scegliendo tra quelli stradali e quelli da pista.

Il prezzo al pubblico è di 4500 euro nella versione base. Il costruttore italiano più avanti renderà disponibili anche diverse varianti come la Cross, con pneumatici tassellati, e la Soul con elementi estetici che lo rendono più sportivo.

