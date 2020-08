Google userà il tuo telefono Android come sismografo contro i terremoti

11 August 2020 – 17:25

La casa di Mountain View ha ideato un sistema che può utilizzare i dati degli accelerometri di tutti gli smartphone Android per rilevare con precisione le prime fasi di un terremoto in arrivo, e avvisare della scossa chi è nella zona con diversi preziosi secondi di anticipo rispetto ai sistemi attualmente in uso.Continua a leggere



La casa di Mountain View ha ideato un sistema che può utilizzare i dati degli accelerometri di tutti gli

Continua a leggere La casa di Mountain View ha ideato un sistema che può utilizzare i dati degli accelerometri di tutti gli smartphone Android per rilevare con precisione le prime fasi di un terremoto in arrivo, e avvisare della scossa chi è nella zona con diversi preziosi secondi di anticipo rispetto ai sistemi attualmente in uso.

Fonte: Fanpage Tech