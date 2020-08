Bielorussia: Lukashenko rieletto e Internet giù

11 Agosto 2020 – 10:48

La conferma di Lukashenko al potere, le proteste, l’ipotesi di brogli elettorali e il blocco di Internet: cosa sta accadendo in Bielorussia.

The post Bielorussia: Lukashenko rieletto e Internet giù appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico