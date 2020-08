Anche gli animali accusano il caldo, altroché

11 Agosto 2020 – 12:03

I giorni più caldi dell’anno, almeno secondo il calendario meteorologico, dovrebbero essere già passati da un pezzo, ma nell’immaginario collettivo è la settimana di Ferragosto che coincide con il culmine della stagione estiva.

Che siate al mare o in città – ma soprattutto se siete in città, diciamolo – una serie di animali intenti a sollazzarsi in fresche acque è quel che vi ci vuole per stemperare la canicola di un agosto di mancata villeggiatura: l’intolleranza all’afa non è mica un’esclusiva umana, d’altronde.



