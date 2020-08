Presto potrai spostare le chat di WhatsApp da Android ad iOS (e viceversa)

10 August 2020 – 16:58

Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea stanno lavorando da tempo a un modo per far utilizzare la loro app allo stesso utente da più dispositivi. Una delle conseguenze sarà la possibilità di spostare liberamente i backup delle chat da iOS ad Android, mentre prima l'operazione era rischiosa e non supportata.

Fonte: Fanpage Tech