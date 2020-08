Photobombing d’autore nella Città Eterna

10 Agosto 2020 – 12:03

From Rome, With Birds… è l’ironico titolo che l’artista Skander Khlif ha scelto per una curiosa raccolta di scatti che immortala gli uccelli della capitale italiana irrompere spericolatamente nelle inquadrature davanti ai più importanti monumenti e luoghi d’interesse, quelli presi d’assalto quotidianamente dai turisti. Una vera e propri serie di photobombing d’autore di cui potete vedere alcuni esempi nella nostra gallery di oggi.

Come le persone che passano davanti agli edifici – in una città tipicamente visitata e fotografata per le sue architetture inconfondibili – gli uccelli sono ignari della bellezza che stanno ostruendo: prendetela come una riflessione simbolica sul nostro ruolo di visitatori (e disturbatori) nello spazio che ci circonda.

