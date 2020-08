Niente più laptop per Toshiba: Dynabook è di Sharp

10 Agosto 2020 – 13:48

Completata l’operazione che ha preso il via a metà 2018: le quote restanti di Dynabook sono passate da Toshiba nelle mani della connazionale Sharp.

The post Niente più laptop per Toshiba: Dynabook è di Sharp appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico