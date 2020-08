Le cose da sapere sui parlamentari che hanno chiesto il bonus del decreto Cura Italia

10 Agosto 2020 – 12:03

(foto: Andreas Solaro/Afp/Getty Images)Sono cinque i parlamentari che avrebbero beneficiato del bonus di 600 euro introdotto dal governo con il decreto Cura Italia come misura di sostegno per autonomi e partite Iva per fronteggiare il blocco delle attività causato dal coronavirus. A dirlo è Repubblica, che non rivela i nomi ma spiega che si tratta di “tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 stelle e uno di Italia Viva”. Il quotidiano è, infatti, riuscito a intercettare alcune indagini svolte dalla Direzione centrale antifrode, anticorruzione e trasparenza dell’Inps – organo creato dal direttore Pasquale Tridico per individuare e scoraggiare eventuali truffe ai danni dell’ente di previdenza sociale – che, prendendo in considerazione le domande di bonus pervenute, ha scoperto che a richiederlo sono stati anche alcuni parlamentari, oltre che 2mila amministratori locali come presidenti di regione, consiglieri regionali e comunali e qualche sindaco.

Le reazioni politiche e sociali

Il criterio di assegnazione del bonus, almeno nei primi mesi, si basava sul soddisfacimento di due requisiti: non essere titolari di pensione ed essere iscritti alla gestione separata dell’Inps. Solo a maggio ne è stato introdotto un terzo, secondo il quale bisogna dimostrare anche una perdita di fatturato rispetto all’anno precedete. Vista l’indennità di 12mila euro percepita mensilmente dai parlamentari, le richieste sono balzate agli occhi della direzione antifrode dell’ente diretto da Tridico che sta procedendo a ulteriori verifiche, ma che comunque non vuole rivelare i nomi dei 5 interessati per questioni di privacy. Lo stesso discorso vale anche per amministratori locali che, nel caso di incarichi regionali, possono vantare un compenso equiparabile a quello di un deputato. Il problema, come dimostrato dalle reazioni di alcuni esponenti politici, sarebbe solo etico in quanto, almeno per il momento, non è stata rilevata alcune violazione normativa.

Luigi Di Maio, segretario del Movimento 5 Stelle, ha pubblicato il 9 agosto un duro post su Facebook parlando di un fatto “vergognoso e indecente” e chiedono che i cinque deputati “restituiscano i soldi e si dimettano”. Un appello bipartisan condiviso dai principali esponenti politici italiani, come il leader della Lega Matteo Salvini, da Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia e da Nicola Zingaretti del Partito democratico. Invito finora caduto nel vuoto, perché nessuno dei parlamentari coinvolti ha voluto autodenunciarsi. Su Twitter, intanto, è rapidamente diventato di tendenza l’hashtag #FuoriINomi, che mira appunto a conoscere l’identità di chi si sarebbe macchiato di un ricorso a uno strumento assistenziale pur potendo contare sulla robusta indennità da parlamentare.

Secondo quanto riporta Repubblica, si sta vagliando l’ipotesi di convocare in commissione parlamentare il direttore Tridico per sollecitarlo a rivelare i nomi. Mentre il deputato di Forza Italia, Andrea Ruggeri, nelle prossime ore dovrebbe presentare alla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo un’interrogazione, sempre con lo stesso scopo.

