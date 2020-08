La tastiera che ti riporta agli anni Ottanta

10 Agosto 2020 – 12:03

Il feeling tattile è uno degli elementi cardine per valutare una tastiera e se hai un debole per gli anni Ottanta e le console del passato, Durgod Fusion è un modello da guardare con attenzione. Proprio perché al primo impatto colpisce per lo stile rétro e la miscela di colori, su tutti la versione Navigator, alternativa a Original e Steam, le tastiere meccaniche da 14 pollici (31,6 x 13.4 x 3,6 centimetri e peso inferiore a 1 chilo) realizzate dai cinesi sono indirizzate a chi vuole riportare in auge l’estetica che rimanda alle prime console Atari e Nes. Senza tuttavia rinunciare ai vantaggi forniti dalla tecnologia moderna perché, pur se nascosti in uno scompartimento magnetico sotto il logo, Durgod conta su connettività wi-fi e bluetooth 5.0, cui si aggiunge la porta usb-c per essere collegata a laptop, Mac, tablet, iPad e smartphone.

Manca un tastierino numerico ma è portatile, si può personalizzare scegliendo tra sette interruttori cherry mx con caratteristiche differenti e la batteria ha una durata variabile tra 20 e 40 giorni. Chi sia interessato a fare un salto nel passato può assicurarsi uno dei modelli Durgod Fusion qui sborsando 110 euro (spese di spedizione incluse) e aspettando la consegna in programma il prossimo ottobre.

