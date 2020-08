Jared Leto sarà Andy Warhol

10 August 2020 – 11:23

(Foto: David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)“Sì, è vero che interpreterò Andy Warhol in un film di prossima uscita. Sono così grato ed entusiasta dell’opportunità. Tanti auguri in ritardo Andy. Ci manchi tu e il tuo genio”. Con queste parole Jared Leto – frontman della rock band 30 Second to Mars, premio Oscar per il ruolo della donna transessuale Rayon in Dallas Buyer Club e iconico Joker in Suicide Squad – ha confermato, dal suo profilo Instagram, che darà il volto all’artista simbolo della pop art, morto a 58 anni per un attacco di cuore dopo un intervento alla cistifellea.

Yes it’s true I will be playing Andy Warhol in an upcoming film. And so grateful and excited about the opportunity. Happy belated birthday Andy We miss you and your genius

Già qualche anno fa, nel 2014, Leto era stato accreditato come protagonista e produttore di un biopic basato sull’opera Warhol: The Biography di Victor Bockris. Il progetto, che non ha mai preso realmente forma, avrebbe avuto come executive producer, oltre all’interprete, anche Michael De Luca, Presidente del Motion Pictures Group della Metro-Goldwin Mayer. Chissà se l’istrionico attore 48enne della Lousiana reggerà il confronto con il Warhol interpretato, nel 1996, dall’indimenticato David Bowie nel film Basquiat di Julian Schnabel, in cui l’artista del titolo era interpretato da Jeffrey Wright, il Beetee di Hunger Games.

Certo è che Leto è un amante delle trasformazioni. Dopo una transgender e un super villain della DC Comics, sarà anche protagonista di un altro cinecomic targato, questa volta, Marvel: vestirà, infatti, i panni di Morbius, il vampiro vivente, nella pellicola diretta da Daniel Espinosa. Un altro personaggio interessante e pieno di sfaccettature che, sicuramente, Leto saprà impersonare nel migliore dei modi.

Nel frattempo non lascia la musica. Sta registrando il nuovo album con il suo gruppo, anche se ha qualche indecisione sul titolo. Per questo, sempre tramite Instagram, ha chiesto qualche suggerimento ai fan. Forse, tra i commenti lasciati dagli ammiratori, c’è realmente qualcosa che potrebbe destare l’interesse del buon Jared.

