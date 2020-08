Il ban di Trump a WeChat potrebbe far crollare di un quarto le vendite di iPhone

10 Agosto 2020 – 17:28

Secondo un noto analista del settore, impedire ad Apple di distribuire WeChat sul suo App Store potrebbe costare al gruppo il 30 percento delle vendite di iPhone. L’app di messaggistica diffusa in Cina non serve solamente a scambiarsi messaggi ma offre un’infinità di servizi ai quali gli utenti non vorranno rinunciare.Continua a leggere



Secondo un noto analista del settore, impedire ad

Continua a leggere Secondo un noto analista del settore, impedire ad Apple di distribuire WeChat sul suo App Store potrebbe costare al gruppo il 30 percento delle vendite di iPhone. L’app di messaggistica diffusa in Cina non serve solamente a scambiarsi messaggi ma offre un’infinità di servizi ai quali gli utenti non vorranno rinunciare.

Fonte: Fanpage Tech