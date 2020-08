Fox Kitten, Parasite: attacchi all’USA dall’Iran

10 August 2020 – 13:03

Rilevata attività malevola attribuita a un gruppo ritenuto vicino al governo di Teheran: presi di mira i dispositivi di networking delle realtà USA.

The post Fox Kitten, Parasite: attacchi all’USA dall’Iran appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico