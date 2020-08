C’è il trailer di Away con Hilary Swank “spaziale”

10 August 2020 – 18:00

“Tu sei la mia vita, il motivo per cui resisto”. Con questa frase si può riassumere il trailer di Away, serie Netflix, disponibile dal 4 settembre, che promette di essere, al contempo, epica, emozionante e commovente. Al centro della storia, la due volte premio Oscar Hilary Swank nei panni di una madre astronauta, diretta su Marte, con conseguente abbandono (momentaneo) della famiglia, che resta sulla Terra.

Il drama, creato da Andrew Hinderaker, già sceneggiatore di Penny Dreadful e Pure genius, oltre agli incredibili progressi raggiunti dall’uomo, vuole celebrare e porre l’attenzione sui sacrifici personali che deve affrontare chi si butta in avventure incredibili, come visitare il pianeta rosso. Per questo, la protagonista Emma Green, oltre all’orgoglio di guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte, deve accettare di lasciare il marito e la figlia teenager proprio quando hanno bisogno di lei. Last but not least, una volta partiti per lo spazio, si complicano i rapporti tra gli astronauti ed emergono gli effetti della distanza dai propri cari.

La serie vede come showrunner la sceneggiatrice di The Path Jessica Goldberg, che è accreditata, tra gli altri, anche come produttrice esecutiva con la stessa Swank. Nel cast figurano anche Josh Charles (nei panni del marito dell’astronauta), l’indimenticabile Knox Overstreet del cult L’attimo fuggente, e l’attrice Talita Bateman (vista in Tuo, Simon) nel ruolo della figlia.

The post C’è il trailer di Away con Hilary Swank “spaziale” appeared first on Wired.

Fonte: Wired