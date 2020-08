Smartphone e lavoro: come deve essere, come scegliere

9 Agosto 2020 – 19:48

Come definire oggi uno smartphone per l’azienda o per un professionista? Ma soprattutto: ha ancora senso pensare uno smartphone in quest’ottica?

The post Smartphone e lavoro: come deve essere, come scegliere appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico