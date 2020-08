Gates su Microsoft-TikTok: ”calice avvelenato”

9 Agosto 2020 – 10:48

Le perplessità dell’ex CEO sulla possibile (e probabile) acquisizione del social network, ora cinese, da parte del gruppo di Redmond.

The post Gates su Microsoft-TikTok: ”calice avvelenato” appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico