COVID-19: i vaccini da 3 dollari di Bill Gates

8 August 2020 – 10:00

150 milioni dalla Fondazione di Bill Gates e della moglie Melinda per la produzione di vaccini anti-coronavirus da destinare ai paesi più poveri.

