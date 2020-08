Su Twitter un’etichetta per governi e funzionari

7 Agosto 2020 – 13:49

Nel nome della trasparenza, il social network attribuirà una nuova etichetta agli account gestiti da funzionari o realtà controllate dai governi.

The post Su Twitter un’etichetta per governi e funzionari appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico