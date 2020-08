SO, luglio 2020: Linux frena, cresce solo Windows

7 Agosto 2020 – 16:49

Nuovo mese, nuove statistiche per il market share dei sistemi operativi in ambito desktop e laptop. Facciamo riferimento a quelle rilevate e pubblicate da NetMarketShare aggiornate alla fine di luglio. Rispetto a quanto osservato nei mesi scorsi si nota una frenata nei ritmi di crescita di Linux, mentre Windows seppur di poco incrementa la propria […]

The post SO, luglio 2020: Linux frena, cresce solo Windows appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico