Ignite 2020, lo split: due eventi anziché uno

7 Agosto 2020 – 13:49

Microsoft ha scelto di dividere l’evento Ignite 2020 in due appuntamenti, entrambi virtuali: il primo dal 22 al 24 settembre, il secondo nel 2021.

