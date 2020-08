Al Pixar Fest i bozzetti inediti di Buzz Lightyear

7 August 2020 – 11:35

Disney ha annunciato un festival virtuale per celebrare a livello globale il 25esimo anniversario dell’uscita nelle sale di Toy Story, primo film Pixar. L’evento si chiamerà appunto Pixar Fest e comprenderà una collezione di film della casa d’animazione da vedere su Disney+, quiz per i fan sui canali social, attività creative per bambini e nuovi prodotti in esclusiva. L’iniziativa è anche un modo per celebrare la collaborazione ventennale fra la casa di Topolino e l’organizzazione benefica MediCinema.

Come parte del suo impegno in tutto il mondo a fornire conforto e ispirazione, e anche a ridurre l’isolamento dei bambini gravemente malati, Disney ha donato un milione di dollari a MediCinema per aiutare la stessa associazione, che si occupa di allestire proiezioni nelle case di cura al fine di ridurre il senso di solitudine e lo stress da ricovero. I fondi serviranno a raggiungere ancora più bambini, sviluppando e costruendo cinema all’avanguardia all’interno degli ospedali nel Regno Unito e in Italia.

In occasione del Pixar Fest, che continuerà fino al 6 settembre, è stato diffuso anche un artwork inedito di Toy Story, che mostra i primi progetti e l’evoluzione di Buzz Lightyear: in questi bozzetti il personaggio ha volto, colori e ali molto diverse da quelli a cui siamo abituati. Persino il nome è cambiato nel tempo: da Tempus of Morph a Lunar Larry, e poi Buzz Lightyear. Per l’intera durata del festival, poi, sul sito shopDisney.it sarà possibile scaricare libretti di attività, oppure partecipare sui canali social Pixar e Disney a visioni collettive dei film o, ancora, acquistare i nuovi pupazzetti Funko chiamati Pixar Alien Remix, che vedono gli alieni verdi di Toy Story vestire i panni dei personaggi degli altri film d’animazione.

