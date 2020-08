Tutte le novità Samsung, tra smartphone pieghevoli, auricolari e smartwatch

6 Agosto 2020 – 12:03

(foto: Samsung)Massiccia presentazione di prodotti da parte di Samsung in occasione dell’atteso evento Unpacked 2020 che ha svelato non solo la nuova gamma di smartphone top di gamma Galaxy Note 20 assieme al nuovo pieghevole Galaxy Z Fold 2, ma anche i nuovi prestanti tablet Galaxy Tab S7 e S7 Plus, lo smartwatch Galaxy Watch 3 e gli auricolari Galaxy Buds Live. Ecco tutte le informazioni sulle caratteristiche tecniche e sui prezzi per l’Italia.

Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra

(foto: Samsung)Vi abbiamo già raccontato nel dettaglio il nuovo Samsung Galaxy Note 20, ma qualche dettaglio può essere utile. A bordo della coppia c’è il SoC Exynos 990 predisposto al 5g, schermi giganti rispettivamente da 6,7″ a 60 Hz e 6,9″ a 120 Hz, batterie da 4300 e 4500 mAh con ricarica veloce che porta al 50% in 30 minuti, audio di qualità con speaker Akg, funzione DeX per trasformare lo smartphone in un computer e l’immancabile pennino.

Le fotocamere sul retro derivano da quelle ottime già viste con Galaxy S20 con il sensore da 108 megapixel di Note 20 Ultra assieme allo zoom ottico da 5x. Possibile la registrazione video 8k. I prezzi italiani sono importanti: da 979 euro per Note 20 e da 1.329 euro per Note 20 Ultra con disponibilità il 21 agosto.

Samsung Galaxy Fold 2

(foto: Samsung)Il nuovo pieghevole aumenta le dimensioni con il display principale che sale a 7,6 pollici e quello frontale da 6,2. A bordo una tripla fotocamera posteriore da 12 megapixel (con ultragrandangolo e tele), doppia fotocamera da 10 megapixel frontale, SoC Snapdragon 865 con 12 gb ram e 256 gb interni, batteria da 4500 mAh e connessione 5g. Il prezzo non è ancora noto così come l’uscita.

Samsung Galaxy Tab S7 e S7+

(foto: Samsung)Aggiornati anche i tablet top di gamma con la generazione Tab S7. Dotati di schermi generosi rispettivamente da 11 pollici (di tipo lcd) e 12,4 pollici (di tipo amoled) con un ottimo refresh da 120 Hz che strizza l’occhio ai gamer, sono mossi dal SoC Snapdragon 865+ accompagnato da 6 gb ram e 128 gb interni espandibili e si avvalgono del pennino S-Pen. Anche qui ci sono speaker Akg (quattro) e si può trasformare il tablet in pc portatile con la custodia tastiera dotata di touchpad, ma non retroilluminata.

La fotocamera frontale è da 8 megapixel, quella posteriore è doppia da 13 + 5 megapixel grandangolare. Infine, le batterie sono da 7040 e 10090 mAh. I prezzi per l’Italia: Tab S7 solo wifi costa 749 euro, quello con lte 849 euro, mentre Tab S7+ costa 949 euro solo wifi e 1.149 euro con lte.

Samsung Galaxy Watch 3

(foto: Samsung)Il nuovo smartwatch si presenta in acciaio inox e pelle e presto anche in titanio, si controlla con la ghiera girevole e può offrire il rilevamento del livello di ossigeno del sangue, della qualità del sonno, analizza le performance sportive in tempo reale e offre un report una volta concluse, può rispondere automaticamente ai messaggi e visualizzare foto e emoticon. I prezzi partono da 429 euro per la versione solo wifi e 479 euro per quella con lte.

Samsung Galaxy Buds Live

Infine, le cuffiette true wireless Galaxy Buds Live con l’ormai caratteristica forma a fagiolo. Non sono in-ear, si avvalgono della tecnologia anc di cancellazione attiva del rumore per non tagliare tutto il rumore di sottofondo come auto e traffico che può creare pericoli non indifferenti se eliminato mentre si cammina. Il prezzo è di 189 euro.

