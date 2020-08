Trump: “I bambini sono (quasi) immuni dal coronavirus”. Twitter e Facebook rimuovono il post

6 August 2020 – 11:37

(Foto: Scott Olson/Getty Images)Facebook e Twitter hanno rimosso un video di Donald Trump contenente false affermazioni sul coronavirus.

Il video in questione riportava un’intervista rilasciata dal presidente degli Stati Uniti a Fox News nella mattina di mercoledì 5 agosto, nella quale sosteneva che i bambini fossero “quasi immuni” dal covid-19. Le sue parole esatte: “Se guardi i bambini, i bambini sono quasi – e direi quasi sicuramente – ma quasi immuni da questa malattia. Non hanno problemi. Semplicemente non hanno problemi”, incalzava il tycoon.

L’intervista è stata pubblicata sulle pagine social di Trump e del team che cura la sua campagna di rielezione. Questa volta, però, Facebook e Twitter non hanno chiuso un occhio sulla fake news. Sebbene entrambe le piattaforme siano in genere più morbide con i politici, lasciando visibili alcuni loro post aggressivi o con un alto tasso di disinformazione e limitandosi a segnalare che “il contenuto viola le regole del social network”, qui e ora hanno fatto un’eccezione e nascosto il video.

Sebbene su Twitter l’account @realDonaldTrump abbia semplicemente retwittato il video, il profilo ufficiale della campagna elettorale è stato bloccato e può tornare a postare solamente dopo aver rimosso il materiale controverso.

Mentre su Instagram…

È un’altra storia. Donald Trump e Joe Biden si sono trovati coinvolti in un bug legato agli hashtag. Un errore tecnico avrebbe impedito a migliaia di hashtag di mostrare i tag correlati.

Il bug in questione, però, avrebbe favorito l’attuale presidente, poiché avrebbe disabilitato i tag correlati a Trump e non a Biden. Siccome molti di quelli che riferiscono a quest’ultimo sarebbero dispregiativi, come per esempio #creepyjoebiden, #joebidenpedophile e #neverbiden, le ricerche su Instagram avrebbero messo in risalto maggiormente questi tag negativi nascondendo quelli legati a Trump.

Al momento Ig non ha ancora spiegato la fonte del bug, la durata del malfunzionamento della piattaforma e nemmeno né perché solamente certi hashtag fossero coinvolti.

