THEaiTRE, la prima opera teatrale scritta interamente dai robot

6 Agosto 2020 – 17:29

Per celebrare il centenario dell'invenzione della parola "robot", alcuni ricercatori di Praga hanno chiesto alle macchine di produrre il loro primo spettacolo teatrale. Il progetto si chiama THEaiTRE ed è il primo spettacolo teatrale interamente prodotto d robot e interpretato da attori professionisti che andrà in scena in anteprima entro gennaio 2021.



Fonte: Fanpage Tech