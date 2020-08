Su Fortnite sono arrivate le auto

6 August 2020 – 12:10

(immagine: Epic Games)Con l’aggiornamento Fortnite 13.40 sono finalmente diventate disponibili le automobili come mezzo di trasporto nel battle royal, dando una bella propulsione alle dinamiche di gioco. Oltre alle vetture sono tante le novità introdotte con l’update che coinvolge non solo la Battaglia reale, ma anche la Modalità creativa e quella Salva il mondo.

I milioni di giocatori di Fortnite attendevano con ansia il momento che finalmente è giunto con l’update 13.40: d’ora in poi si potranno pilotare le automobili sparse per la mappa. Le quattro auto sono l’utilitaria Island Prevalent, la sportiva Victory Motors, il pickup Whiplash Og e il camion Bear Titano Mudflap. Si potrà anche ascoltare la radio all’interno dell’abitacolo.

A differenza di altri giochi, come per esempio la celebre serie Gta, non si potrà semplicemente saltare a bordo e filarsela finché si desidera perché il carburante prima o poi termina e ci si dovrà fermare per un rifornimento. Se ci si trova presso un distributore il gioco è fatto, altrimenti si dovrà prima recuperare una tanica, dunque rabboccarla presso una pompa di benzina e infine riversare il carburante nella vettura.

https://www.youtube.com/watch?v=SO3u2TiNj-A

L’autonomia dipenderà dal tipo di auto e si potrà ospitare a bordo anche gli altri membri del proprio team. Saranno molto utili sia per scappare più velocemente da altri giocatori oppure dalle esplosioni della mappa sia per strategie d’attacco tutte da esplorare.

Passando alla modalità Salva il mondo, vengono introdotti tre personaggi ovvero Dennis Jr, Jess Parasauro e Ramizer Linea Rossa ognuno con abilità specifiche e con una disponibilità fino al 4 settembre prossimo. Le due armi introdotte sono Schianto Surround, che colpisce il terreno e crea impulsi sonori e Deciblaster che spara una raffica sonora rimbalzante.

(immagine: EpicGames)Infine, Epic Games ha aggiornato Modalità creativa soprattutto per quanto riguarda bug e problematiche che sono state sistemate per una migliore fruizione di gioco.

The post Su Fortnite sono arrivate le auto appeared first on Wired.

Fonte: Wired